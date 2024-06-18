Ко Всемирному дню детского футбола, 23 июня в 16.30, на стадионе «Металлург» уже в четвёртый раз пройдет благотворительный спортивный фестиваль «Футбол в сердце», организованный ассоциацией «Больше чем добро».

В нем примут участие звезды российского футбола – Евгений Алдонин, Игорь Семшов и Руслан Пименов. Они традиционно сыграют с футболистами от Липецкой области, а также проведут мастер-классы с особыми спортсменами – участниками проекта «Инклюзивный футбол» для воспитанников футбольных школ Липецка. Кроме того, для всех гостей выступит популярная певица, исполнительница хитов «Фотографируй глазами», «Такая, какая есть» и «Слёзы» — Анет Сай.

Провести время весело и с пользой смогут и взрослые, и дети. На стадионе будут работать интерактивные площадки. Развлекать присутствующих также будут ростовые куклы, диджеи и липецкие артисты. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта в рамках проекта ассоциации «Больше чем добро» «Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями».

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом. Важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области. Такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.