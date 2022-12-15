Фестиваль горнолыжного спорта и сноуборда «Горячий снег» приглашает 18 декабря липецких любителей горнолыжного спорта и сноуборда на открытие зимнего сезона в «Hillpark». В программу фестиваля включены народный слалом на склоне 200 метров, бэби слалом, конкурсная программа и многое другое. Регистрация участников пройдет на месте в день проведения, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

Участниками фестиваля в дисциплине «горнолыжный спорт» могут стать все желающие в возрастных категориях от 4 до 82 лет, а в дисциплине «сноуборд» – от 7 до 82 лет. Бэби слалом – это полоса препятствий для детей от 2 до 5 лет на мини-лыжах (лыжи предоставляются) или горных лыжах. Участие в фестивале бесплатное. Соревнования будут проходить в два заезда, победители получат в награду призы.

Увлеченный спортом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе различных турниров для популяризации физической культуры и активного образа жизни. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.