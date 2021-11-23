Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдёт Липецке 26 ноября. Программа соревнований составлена с учетом физических возможностей участников. Для участников с интеллектуальными нарушениями, с нарушением слуха, с нарушением зрения (с остаточным зрением) предусмотрены бег на 30 м, смешанное передвижение на 300 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель.

Для участников с церебральным параличом пройдут такие тесты, как смешанное передвижение 30 м без учета времени, удержание медицинбола 1кг на вытянутых руках, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание теннисного мяча в цель, дистанция 2 м.

Фестиваль ориентирован на формирование у людей с ограниченными возможностями здоровья спортивного мастерства и достижения наивысших результатов в выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО по соревновательной системе.

«Государственная помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации – одна из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Информацию о Фестивале можно найти на сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области и в официальной группе управления в социальной сети ВКонтакте.