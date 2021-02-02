Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля в спорткомплексе «Атлант». В этом году спортивный праздник посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

Принять участие в фестивале смогут первые 25 команд, подавшие заявки в соответствии с требованиями. Сборные предприятий, организаций, учреждений формируются из числа штатных работников в возрасте от 25 до 59 лет при наличии допуска врача и заявки от организации. В состав команды входят по одному человеку в каждой возрастной ступени независимо от пола. Все участники должны быть зарегистрированы на Всероссийском интернет-портале комплекса ГТО www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН).

В программу фестиваля трудовых коллективов войдут прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание на 50 м, стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, (дистанция 10 м). Подведение итогов состоится 25 февраля. «Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Для участия в фестивале необходимо до 10 февраля направить предварительную заявку в электронном виде по установленной форме на адрес электронной почты GTO-48@yandex.ru с пометкой «Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов». Заявки, направленные позже указанного срока, рассматриваться не будут. Информация о фестивале ГТО будет размещена на официальном портале управления физической культуры и спорта Липецкой области sport48.ru и в официальной группе управления в социальной сети ВКонтакте sport48 и Instagram sport48lip.