В селе Красное на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Синий кит» состоялся фестиваль ГТО среди участников обществ ветеранов «Серебряный возраст» и «Активное долголетие», посвящённый 95-летию Краснинского района. Выполнить упражнения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса изъявили желание около 30 жителей муниципалитета старше 65 лет.

В программу фестиваля вошли четыре вида испытаний: сгибание и разгибание рук, наклон вперёд на гимнастической скамье, поднимание туловища и плавание на 25 и 50 метров. Все испытания участники выполняли с энтузиазмом и хорошим настроением, чем показали пример жизнелюбия и ответственного отношения к своему здоровью. Самые активные из них были награждены медалями и грамотами. Также были отмечены самые возрастные спортсмены. Это Галина Баранова (83 года), Анатолий Вельможный (76) и Ахмед Гулиев (70). Еще трое – Надежда Борискина, Любовь Евсеева и Надежда Власенко – получили знаки отличия ГТО 10 ступени – два серебряных и один бронзовый. Нормативы они сдавали ранее, на районной спартакиаде.

«Прекрасно, что люди, выходя на пенсию, не теряют жизненный оптимизм, продолжают заниматься спортом и поддерживают себя в хорошей форме. На них приятно смотреть – они всегда веселые, бодрые и жизнерадостные», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.