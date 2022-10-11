Открытый региональный фестиваль хореографического искусства «Липецкий казачок», который входит в федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура», пройдёт в Липецке. Он объединит более двухсот участников. Как отмечают организаторы, основная задача проекта – приобщить детей к народному искусству и способствовать развитию таланта юных дарований.

Впервые региональный фестиваль хореографического искусства «Липецкий казачок» состоялся в 2015 году. В этом году он пройдет в очном режиме. Ознакомиться с программой фестиваля и списком участников можно на сайте управления культуры и туризма Липецкой области.