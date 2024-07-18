Первый в регионе фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Губернатора Липецкой области» состоится 27 июля в парке «Быханов сад» Липецка. В программе соревнований – сеанс одновременной игры в шахматы, командные соревнования по интеллектуальным играм (шахматы, компьютерный спорт, логические задачи) и блицтурнир по шахматам.

Участники сеанса одновременной игры смогут встретиться за шахматной доской с почетным гостем фестиваля – гроссмейстером Сергеем Шиповым. В командных соревнованиях фестиваля могут принять участие представители спортивных федераций, спортивных школ, студенческих спортивных клубов, профессиональных спортивных клубов и любительских спортивных команд. Подать заявки на участие необходимо по ссылкам: командные соревнования (регистрация до 18 июля), блицтурнир по шахматам (регистрация до 23 июля), сеанс одновременной игры (регистрация до 23 июля).

Также на месте проведения будет работать площадка с крафтовыми деревянными играми, развлекательная интерактивная зона с настольными и логическими играми и зона для любителей компьютерного спорта. Технический партнер Ростелеком предоставил скоростной интернет и организовал Wi-Fi сеть для участников соревнований по киберспорту.

«Во все времена люди разных национальностей, государств, общин с большим интересом относились к интеллектуальным играм наподобие шахмат. Они позволяют не только занять время интересным досугом, но и развивают логику, эрудицию, стратегическое мышление – все то, что помогает мыслить нестандартно и очень полезно в век компьютерных технологий и прогресса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.