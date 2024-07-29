Фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Губернатора» прошел в Липецке в парке . В программе соревнований был сеанс одновременной игры в шахматы, командные соревнования по интеллектуальным играм (шахматы, компьютерный спорт, логические задачи) и блиц-турнир по шахматам. Участников поприветствовали первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и гроссмейстер Сергей Шипов.

На сеансе одновременной игры с Сергеем Шаховым играли профессиональные шахматисты и любители. Также в командных соревнованиях фестиваля приняли участие представители спортивных федераций, спортивных школ, студенческих спортивных клубов, профессиональных спортивных клубов и любительских спортивных команд. В парке работали площадка с деревянными играми, развлекательная интерактивная зона с настольными и логическими играми и зона для любителей компьютерного спорта

.«Во все времена люди разных национальностей, государств, общин с большим интересом относились к интеллектуальным играм наподобие шахмат. Они позволяют не только занять время интересным досугом, но и развивают логику, эрудицию, стратегическое мышление – все то, что помогает мыслить нестандартно и очень полезно в век компьютерных технологий и прогресса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В общекомандном зачете победу одержала команда «Каисса». На втором месте команда «ФШЛО» , третье место занял и «Лучшие из лучших».

Результаты командных соревнований по дисциплинам:

Блиц-турнир по шахматам:

1 место – Арсений Букатин/Алексей Мощенко;

2 место – Виктория Музалькова/Владислав Ахмеджанов;

3 место– Анастасия Пожидаева/Анна Ясная.

Компьютерный спорт. OSU:

1 место – Роман Толчиев;

2 место – Никита Гунин;

3 место – Юлия Аршинова.

Компьютерный спорт. Tetris Effect:Connected:

1 место – Матвей Панин;

2 место – Егор Павлов;

3 место – Константин Чикирев.

Компьютерный спорт.CyberTen:

1 место – Константин Чикирев;

2 место – Егор Куницин;

3 место – Матвей Панин.

Компьютерный спорт. Поиск в сети Интернет:

1 место – Денис Фарафонов,

2 место – Ксения Косая,

3 место – Роман Крутских.

Компьютерный спорт. Скоропечатание:

1 место – Денис Фарафонов;

2 место – Софья Спотарь;

3 место – Егор Олисов.

Решение задач:

1 место – команда «Каисса»;

2 место – команда «Лучшие из лучших»;

3 место – команда ВК «Липецк».

Результаты блиц-турнира в индивидуальном зачете:

1 место – Сергей Шипов;

2 место – Сергей Кузнецов;

3 место – Филип Манченко.