Фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Губернатора» прошел в Липецке в парке . В программе соревнований был сеанс одновременной игры в шахматы, командные соревнования по интеллектуальным играм (шахматы, компьютерный спорт, логические задачи) и блиц-турнир по шахматам. Участников поприветствовали первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и гроссмейстер Сергей Шипов.
На сеансе одновременной игры с Сергеем Шаховым играли профессиональные шахматисты и любители. Также в командных соревнованиях фестиваля приняли участие представители спортивных федераций, спортивных школ, студенческих спортивных клубов, профессиональных спортивных клубов и любительских спортивных команд. В парке работали площадка с деревянными играми, развлекательная интерактивная зона с настольными и логическими играми и зона для любителей компьютерного спорта
.«Во все времена люди разных национальностей, государств, общин с большим интересом относились к интеллектуальным играм наподобие шахмат. Они позволяют не только занять время интересным досугом, но и развивают логику, эрудицию, стратегическое мышление – все то, что помогает мыслить нестандартно и очень полезно в век компьютерных технологий и прогресса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
В общекомандном зачете победу одержала команда «Каисса». На втором месте команда «ФШЛО» , третье место занял и «Лучшие из лучших».
Результаты командных соревнований по дисциплинам:
Блиц-турнир по шахматам:
1 место – Арсений Букатин/Алексей Мощенко;
2 место – Виктория Музалькова/Владислав Ахмеджанов;
3 место– Анастасия Пожидаева/Анна Ясная.
Компьютерный спорт. OSU:
1 место – Роман Толчиев;
2 место – Никита Гунин;
3 место – Юлия Аршинова.
Компьютерный спорт. Tetris Effect:Connected:
1 место – Матвей Панин;
2 место – Егор Павлов;
3 место – Константин Чикирев.
Компьютерный спорт.CyberTen:
1 место – Константин Чикирев;
2 место – Егор Куницин;
3 место – Матвей Панин.
Компьютерный спорт. Поиск в сети Интернет:
1 место – Денис Фарафонов,
2 место – Ксения Косая,
3 место – Роман Крутских.
Компьютерный спорт. Скоропечатание:
1 место – Денис Фарафонов;
2 место – Софья Спотарь;
3 место – Егор Олисов.
Решение задач:
1 место – команда «Каисса»;
2 место – команда «Лучшие из лучших»;
3 место – команда ВК «Липецк».
Результаты блиц-турнира в индивидуальном зачете:
1 место – Сергей Шипов;
2 место – Сергей Кузнецов;
3 место – Филип Манченко.