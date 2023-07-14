Фольклорный фестиваль «Липецкая вечёрка» состоится 16 июля на площади Областного центра культуры, народного творчества и кино. На шести площадках фестиваля соберутся представители Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей. В интерактивном формате они вовлекут гостей в самые разные формы народной культуры.

Дефиле традиционных и стилизованных костюмов пройдет на флагманской площадке «Модная традиция». Семь коллекций народной одежды создадут неповторимую атмосферу национального колорита. Среди них будут знаменитые и неповторимые елецкие кружева. Также на площадке выступят более 30 фольклорных коллективов, гармонистов и солистов.

На «Ярмарке рукоделия» свое творчество представят 23 мастера. Ярким зрелищем станут мастер-шоу, где ремесленники покажут особенности изготовления изделий гончарных и других традиционных промыслов. Зрители увидят производство керамики, резьбу по дереву и создание текстильной куклы.

Старинные народные игры и «танцы с приглашением» на площадках «Золотые ворота» и «Заводи хоровод» напомнят о веселых развлечениях наших предков. Русским переплясом с озорными частушками встретит гостей площадка «Липецкая канарейка». «В регионе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.