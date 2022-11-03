Фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор» стартует сегодня в Липецке. Во время торжественного открытия на красной дорожке Областного центра культуры, народного творчества и кино гости смогут увидеть известных артистов, которые потом примут участие и в гала-концерте.

«Кинофестиваль «Липецкий выбор» позволит авторам проявить себя, а зрителям открыть новые грани кино, расширить кругозор, найти единомышленников», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В течение трех последующих дней, с 4 по 6 ноября, в малом зале ОЦКНТ будет проходить показ конкурсных картин. Это восемь документальных лент и восемь полнометражных игровых фильмов, выпущенных российскими авторами в 2021-2022 годах. Для липецкого зрителя все показы станут премьерными. По словам организаторов фестиваля, во всех отобранных для фестиваля фильмах определяющим является человеческая история. В числе конкурсных работ есть картина и липецкого режиссера Эдуарда Ковзана «Ожидание жизни».

Особенность фестиваля «Липецкий выбор» в этом году – объедение кино и театра. Зрители смогут увидеть спектакли «А как вы изволите поживать», «Глупости», «Не торопитесь прощаться», «Эдит Пиаф», «Пришёл! Увидел! Полюбил!», которые пройдут в Липецком драматическом театре на Соколе, Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого, колледже искусств имени К.Н. Игумнова и большом зале ОЦКНТ.

Также участников фестиваля ждут мастер-классы и творческие встречи с режиссерами и продюсерами конкурсных кинолент, а также известными артистами, среди которых Сергей Шакуров, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Екатерина Шпица, Игорь Скрипко, Оксана Сташенко, Екатерина Семенова, Михаил Головушкин, Ив Набиев, Анастасия Денисова, Максим Колосов, Дмитрий Карташов, Дмитрий Ермак, Влад Шкляев, Елена Борзова, Сергей Балашов, Григорий Адаменко, Галина Кузнецова. Кинофестиваль проводится при поддержке правительства Липецкой области, регионального управления культуры и туризма, Российского фонда культуры. Организатор – Областной центр культуры, народного творчества и кино.

«Мы очень рады, что фестиваль возвращается после длительного перерыва из-за пандемии. Мероприятия в рамках программы пройдут не только в Липецке, но и по всей области. Надеюсь, зрители получат удовольствие от просмотра картин и общения с деятелями киноискусства», – отметил вице-губернатор региона Анатолий Якутин.