Фестиваль традиционной русской культуры «Мусаткин двор» состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское. Зрители увидят кулачные бои, мастер-классы, ярмарки ремесленников, выступления фольклорных коллективов.

«Также всем гостям предложат забавы для детей, представят русские былины и сказки. Глубокое погружение в фольклор обеспечено. Гуляем по-русски, широко и с душой!», – рассказали в управлении культуры и туризма Липецкой области. Там добавили, что все желающие смогут попробовать домашний хлеб, но сначала предстоит его приготовить. Обмолотить сноп пшеницы, пропустить зерно через ручной жернов, просеять полученную муку и замесить тесто. Получившуюся лепешку испечь рядом на огне и немедленно съесть.

Кроме того, можно будет соткать пару сантиметров полотна за ткацким станом, освоить тамбурную вышивку, технологию изготовления тканых поясов и шнуров в технике «дерганье» или сделать набойку по ткани. А можно и посвятить время игрушкам, например, смастерить с ребенком традиционных кукол из травы или расписать романовскую игрушки из глины. Самых хозяйственных ждет площадка деревообработки и кузница. Там предложат нащепить лучину, расколоть бревно, выковать свой первый гвоздь. Начало фестиваля в 11:00. Место проведения: Липецк, село Сырское, улица Советская, 278.

Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. «Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти», – подчеркивает Игорь Артамонов.