Областной Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Нижнем парке Липецка 20 августа. В его программу войдут пять дисциплин: гиревой спорт, воздушно-силовая атлетика, настольный хоккей, русские шашки, мини-настольный теннис.

Принять участие в фестивале может любой желающий. Предварительная электронная регистрация уже доступна здесь. Также на площадке воздушно-силовой атлетики состоятся областные соревнования по воркауту (дисциплины: многоборье женское, многоборье мужское, двоеборье). Регистрация доступна здесь. Увлеченный спортом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал важность проведения в регионе самых разных спортивных праздников и турниров для популяризации здорового образа жизни. «Необходимо активнее пропагандировать занятия массовой физической культурой», – считает Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, регистрация и работа комиссии по допуску участников начнется в 15.00. Спортивная программа стартует в 15.45. Награждение запланировано на 18.30-19.00. Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; полис обязательного медицинского страхования; справку о допуске врача, подтверждение персональной ответственности за свое здоровье; полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.