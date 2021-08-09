Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта состоялся на стадионе спортивного комплекса «Сокол». Соревнования проходили по пяти видам дисциплин: гиревой спорт, воздушно-силовая атлетика, соревнования по жиму, перетягивание каната и настольный хоккей, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

Профессионалы и любители попробовали свои силы в гиревом спорте, участники младше и старше 18 лет сразились в битве по настольному хоккею. Самым эмоциональным и запоминающимся видом стало перетягивание каната, а на площадке воздушно-силовой атлетики собралось больше всего молодежи. Увлеченный спортом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подчеркивает важность для популяризации здорового образа жизни проведения в регионе самых разных спортивных турниров.

«Необходимо активнее пропагандировать занятия массовой физической культурой», – считает Игорь Артамонов.

Все результаты можно посмотреть здесь.