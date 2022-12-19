Традиционный фестиваль «Отъезжее поле» состоялся в деревне Масловка Данковского района. Среди гостей были не только заядлые охотники, но и представители бизнес-сообщества и туристы. Уже в восьмой раз фестиваль организуют Липецкая торгово-промышленная палата совместно с Липецким региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке предпринимателей Данковского района, региональным управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, главным управлением МЧС России по Липецкой области, центром «Мой бизнес».

«Патриотизм начинается с сохранения традиций. Уже в восьмой раз мы проводим очередной сбор наших бизнесменов в прекрасном селе Масловка, которое славится своими сырами и французскими инвестициями. Многие приезжают сюда отдохнуть с семьями, детьми, внуками. Наш фестиваль – это дополнительный повод побыть вместе с близкими. Для охотников – это возможность показать своих питомцев. Для бизнесменов «Отъезжее поле» – это возможность встретиться в неформальной обстановке и наметить возможные перспективы для сотрудничества», – отметил президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

Гостями праздника стали представители бизнеса, общественных объединений, жители Липецкой, Воронежской, Тульской, Орловской и Московской областей. Многие приехали семьями. Они познакомились с традициями и обычаями русской псовой охоты, а также смогли продегустировать сыры из Масловки, изготовленные по французским технологиям. Для гостей была организована насыщенная развлекательная программа. Они смогли пострелять в тире из луков, вкусно пообедать гречневой кашей с тушенкой, приготовленной полевой кухней, приобрести продукцию товаропроизводителей не только Данковского муниципалитета, но и соседних районов. Обширная программа сопровождалась духовым трио Липецкого симфонического оркестра. Для зрителей был организован показательный забег борзых собак за механическим зайцем.

«Отъезжее поле» входит в число лучших событийных фестивалей в Центральном федеральном округе, отметил губернатор Игорь Артамонов. «В Липецкой области много уникальных мест и традиций. Наша земля славится своим гостеприимством. Мы развиваем туристическую инфраструктуру, чтобы как можно больше гостей из соседних областей приезжали в наш регион. Это не только повышает престиж области, но и позволяет обеспечить жителей дополнительным источником дохода», – подчеркнул Игорь Артамонов.