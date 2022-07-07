Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы», ежегодно проходящий в Липецкой области, ждет гостей 30 июля в музее-усадьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе с 11 до 18 часов.

Фестиваль будет посвящен 195-летию со дня рождения ее именитого владельца П.П. Семёнова-Тян-Шанского. В парке Рязанки организуют более десяти тематических и стилизованных пространств из жизни русской усадьбы. Каждое будет работать по своему расписанию. Билет можно получить на сайте фестиваля. Там же можно скачать полную программу с почасовым расписанием каждого пространства. «Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Усадьба Рязанка — родина великого ученого, путешественника, государственного и общественного деятеля П. П. Семенова-Тян-Шанского. Она была центром местной культурной жизни ещё 200 лет назад и продолжает таковой оставаться. А парк вокруг дома был заложен еще в 30-е годы XIX века. Сейчас это памятник природы регионального значения, самый богатый по видовому составу в Липецкой области. «На фестивале для «путешественников во времени» раскроются интерактивные пространства. Действие развернется на территории всей усадьбы. Каждое фестивальное пространство, будь то провинциальная школа или кабинет уездного доктора, исторически обосновано», — рассказала автор и организатор фестиваля «Тайны усадьбы», сопредседатель региональной общественной организации «Клуб культурного развития «Хрустальный слон» Анна Ярославина.

Гостей ждут театрализованные мизансцены, стилизованные мастер-классы, развлечения в духе эпохи. Будет не только аутентично, но и вкусно: гостям предложат и выпечку на традиционной закваске, и чай с травами из дровяного самовара, и варенье по рецепту семьи Семёновых-Тян-Шанских. В парке можно устроить пикник среди дам и кавалеров, одетых в стиле эпохи, но разумеется, с соблюдением этикета позапрошлого столетия. На северной террасе весь день будут звучать шедевры русского романса и завораживающие красотой произведения 19 столетия от артистов Липецкой государственной филармонии «Унион».

В 2022 году фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» проходит при поддержке управления культуры и туризма Липецкой области, музея-усадьбы П.П.Семёнова-Тян-Шанского, Липецкой государственной филармонии «Унион». Автор проекта — ЛРМОО «Клуб культурного развития «Хрустальный слон».