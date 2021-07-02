Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» пройдет в Липецкой области 31 июля. Гостей приглашают в усадьбу Рязанка Чаплыгинского района, в родовое имение П.П. Семенова-Тян-Шанского. Фестиваль состоится при поддержке Фонда президентских грантов, посещение бесплатно для всех желающих. Билет можно получить на сайте фестиваля https://tainyusadby.ru/. Там же можно скачать полную программу с почасовым расписанием каждого пространства.

«Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В последние годы в Липецкой области все чаще организуют праздники, используя местные традиции. Активную поддержку разнообразным событийным фестивалям, ставшим известными за пределами региона, оказывает администрация Липецкой области. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства».

«Тайны усадьбы» — иммерсивный фестиваль, то есть предполагает создание определенной атмосферы и той степени интерактивности, когда гости начинают ощущать состояние проживания события. Организаторы приглашают не просто «побывать», «посетить», а «прожить выходной в русской усадьбе». То есть провести этот день таким, каким он мог быть более 100 лет назад.

Гостей фестиваля «Тайны усадьбы» ждут более десяти пространств, которые позволят проникнуться эстетикой позапрошлого века. Среди интерактивных площадок, где каждый найдет что-то себе по вкусу: «Чаепитие в саду», «Женский будуар», «Крокетная площадка», «Провинциальная школа», «Концерт на террасе», «Пленэр в парке», «Кабинет уездного доктора». Пространства подобраны так, что каждое из них интерактивно и исторически обосновано. В них воспроизводятся знаковые универсалии жизни русской усадьбы.

Организаторы проекта — ЛРМОО «Клуб культурного развития «Хрустальный слон», музей-усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского, при поддержке Управления культуры и туризма Липецкой области, Центра развития культуры и туризма Липецкой области. Ежегодно фестиваль ежегодно собирает не менее 200 участников и около 3000 гостей из Воронежа, Ельца, Калуги, Липецка, Московской области, Рассказово, Рязани, Тамбова, Тулы. В 2020 году «Тайны усадьбы»: вошёл в ТОП-20 по версии Всероссийского проекта «ArtTeam»; стал победителем IX Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности», стал победителем Национальной премии «События России»-2020 в номинации «КУЛЬТУРА. Военно-исторические и культурные реконструкции».