Фестиваль реконструкции боев за Елец отменили

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Ельце отменён фестиваль военно-исторической реконструкции сражения 1941 года. Масштабное событие должно было состояться на набережной Быстрой Сосны в воскресенье 6 декабря, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Реконструкция сражения за Елец проводится по случаю годовщины Елецкой наступательной операции, ставшей составной частью битвы за Москву. В ходе фестиваля традиционно применяется военная техника времён Великой Отечественной войны: артиллерия, автомобили, мотоциклы, бронетехника.