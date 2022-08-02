«Витинский фестиваль русского кантри» впервые состоялся в Липецкой области. Он прошёл в минувшие выходные в Становлянском районе. Гости приехали послушать кантри-хиты, посмотреть на конные пробеги, потанцевать на дискотеке красок, поучаствовать в таинственном вечере Нептуна и понаблюдать за бегами поросят и улиток ахатин.

В рамках фестиваля прошёл музыкальный конкурс. Победителей выбрали в номинациях: вокал, инструментальная музыка, хореография. Были выручены призы зрительских симпатий и Казанского луга. Параллельно состоялись чемпионат и первенство Липецкой области по конному спорту (дисциплина «пробеги»). Лучших спортсменов выбрали на дистанциях 80, 40 и 20 километров.

В целом программа была насыщенной и рассчитанной на гостей разного возраста. Дети и взрослые участвовали в многочисленных игровых и спортивных конкурсах. Одним из самых ярких моментов фестиваля стала дискотека красок холи.

«Замечательно, что в Липецкой области проводятся туристические фестивали самой разной направленности, причём многие организованы в муниципалитетах и привлекают туристов интересными идеями и качеством исполнения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.