Масштабный фестиваль «Северная ходьба – новый образ жизни» второй год подряд проводится в российских регионах, в том числе в Липецкой области. Идея его проведения принадлежит известной фигуристке Ирине Слуцкой, которая возглавляет Добровольный физкультурный союз.

Фестиваль нацелен на приобщение работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому и активному образу жизни с помощью доступного всем вида физической нагрузки – северной ходьбы. Он реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

В Липецкой области фестиваль состоится 25 сентября и пройдет на стадионе «Новолипецкий». Спортивный праздник соберет команды трудовых коллективов областного центра.

«Такая актуальная тема, как популяризация здорового образа жизни, является ключевой задачей органов власти всех уровней», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Координатором проекта в Липецкой области является Ольга Бойко, тел. 8-904-281-88-64.