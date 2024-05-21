В Становлянском округе в деревне Барсуково на территории особо охраняемой природной территории – заказника «Мещёрский» – прошёл ежегодный фестиваль «Сиреневый рай». Полюбоваться родственницей средиземноморских олив (как известно, сирень – кустарник семейства маслиновых) приехали более 5000 человек из Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и многих друг областей.

В уникальном дендропарке, аналогов у которого почти нет не только в нашей стране, но и во всём мире, в этот день выступали музыканты, читал свои произведения писатель, звучали ханг и саксофон, проходили экскурсии по парку, театральные представления, барабанщики и фаерщики устроили шоу, йоги провели медиативные практики, все желающие стояли на гвоздях, участвовали в чайной церемонии и занимались спортом вместе с липецким проектом «Активное долголетие» и волонтерами. Детей и взрослых развлекали ходулисты, мимы, живые статуи.

Нашедших пятый лепесток и заполнивших память телефона фотографиями с сиренью ждали творческие мастер-классы по рисованию ботанических этюдов, росписи одежды и сумок, топиарной обрезке деревьев, созданию саше из трав, изготовлению собственных ароматов, лепке украшений из полимерной глины и гипсовых фигурок, шитью кукол-оберегов. Широкая ярмарка, детская анимация, аквагрим, игры на свежем воздухе, вкусный плов и шашлык – занятие можно было найти на любой вкус.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 годом Семьи. На прекрасной грабовой аллее прошей семейный праздник – годовщина совместной жизни. Жемчужную дату отметила многодетная супружеская пара Яковлевых. Сергей Васильевич и Светлана Николаевна тридцать лет вместе, воспитывают 3 детей и трудятся на благо родного Становлянского округа. Фестиваль «Сиреневый рай» смело можно назвать семейным праздником: в этот день приезжали целые поколения и с пожилыми родственниками, и детьми в колясках. Гуляли, читали под деревьями, медитировали, писали картины на импровизированных пленэрах.

«Фестиваль «Сиреневый рай» стал яркой визитной карточкой Липецкой области и получил известность далеко за пределами региона. Проект развивается, становится интереснее и интерактивнее, привлекая ещё больше туристов. Уверен, что у него прекрасное будущее», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Дендропарк расположен на месте старинного парка, который 100 лет назад заложил профессор Дмитрий Арцыбашев, на площади 542 гектара. Крупнейший специалист по декоративному садоводству и цветоводству привозил посадочный материал со всей планеты и адаптировал. Сейчас на территории дендропарка выращивают более 100 сортов сирени: тут и Жанна Д’Арк, и Президент Пуанкаре, и Мадам Казимир Перье. Цветы сирени отличаются по форме, цвету и даже аромату. Кстати, иногда коллектив Лесостепной станции проводит конкурсы на самое оригинальное название новых сортов. В 2023 году на Russian Event Awards фестиваль занял второе место.