Туристический событийный фестиваль «Сиреневый рай» с успехом прошел на территории Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково Становлянского района. Весь субботний день, 22 мая, в дендропарке проводили экскурсии.

Также гости принимали участие в мастер-классах по изготовлению романовской игрушки и традиционной тряпичной куклы, конкурсах декоративно-прикладного творчества и кондитерском конкурсе, осваивали азы живописи. Для садоводов организовали ярмарку саженцев декоративных растений и сирени. Кроме того, работала тематическая сиреневая фотозона и аттракционы для детей.

Сейчас в дендропарке на площади 542 гектара собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки. Только сортов сирени здесь выращивают около 100. Голубые ели, растущие на Красной площади в Москве, были выращены на Мещерской лесостепной станции.

«Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетил это красивейшее место, получил только положительные эмоции», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.