Познакомиться с историей и обычаями липецкого края через русские сказки смогут участники фестиваля «Сказки Центральной России», который пройдет 26 августа в природном парке «Кудыкина гора» в Задонском районе. Тематические площадки начнут работать в 12:00. На них посетители узнают о прошлом региона, его природе и культуре, традициях и современности. Помимо этого будет работать сказочная ярмарка, мастер-классы и образовательные мероприятия. Завершит программу рык Горыныча в 20:00.

Мероприятие проводится в рамках II Межрегионального фестиваля Русского географического общества «Открываем Россию заново. Всей семьей!» в Центральном федеральном округе. Вход и посещение тематических площадок бесплатные. Фестиваль станет семейным праздником для жителей и гостей региона. «Фестивали и праздники на Кудыкиной горе – это два-в-одном. Гости посещают одно из самых популярных мест региона и получают возможность принять участие в увлекательных активностях», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.