Фестиваль «Свет и цвет» соберет в Ельце любителей и профессионалов фотоискусства

Елец станет площадкой фестиваля «Свет и цвет» с 14 по 17 августа. Одним из главных его событием станет большая фотовыставка по итогам одноименного международного конкурса и церемония награждения победителей. Всего на конкурс было прислано более 7300 снимков. Их авторы – это почти 2000 профессиональных фотографов и любителей из 26 стран. В лонг-лист вошли 397 фотографий 105 авторов. Кроме экспозиции в городских пространствах будут проходить десятки разноформатных мероприятий с участием известных фотографов: фотопрогулки, мастер-классы, экскурсии, лекции, совместное создание арт-объектов, анализ портфолио.

Фестиваль «Свет и цвет» проводится по инициативе Межрегионального общественного благотворительного фонда «Качество жизни». В числе организаторов: администрация Ельца, управление культуры города, компания JTI Россия. В этом году тема фестиваля «Человек и окружающий его мир».

«Прекрасно, что Липецкая область все чаще становится местом проведения событий всероссийского и даже международного уровня. Уверен, гостей наш регион, и в частности старинный купеческий Елец не оставит равнодушными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.