Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» прошел в Липецкой области. В Рязанке, где он состоялся этим летом, за день побывало более 2500 гостей. Многие из них посетили расположенный здесь музей Семенова-Тян-Шанского с экскурсией.

Кроме того, гости развлекались на костюмированным балу, а ученые за круглым столом обсуждались особенности возникновения локальных брендов как инструмента развития усадебного наследства региона.

На многочисленных специально организованных площадках прошел шахматный турнир, гостей учили растапливать настоящий самовар, вел прием земский доктор. В целом было более 20 локаций, которые погружали в дворянский быт начала прошлого века. Атмосферности придавал огромный тенистый сад и концерт камерного оркестра «Русские сезоны».

Липецкий клуб «Хрустальный слон» на организацию этого фестиваля получил миллион рублей из Фонда президентских грантов. Фестиваль проводится в третий раз. Директор дома-музея Семенова-Тян-Шаского Галина Нестерова и Владимир Семенов-Тян-Шанский, который возглавляет Фонд сохранения наследия знаменитого предка, рассказали, что планы относительно фестиваля на сегодняшнем этапе не заканчиваются. Есть идея об объединении мемориальной квартиры в Санкт-Петербурге с музеем-усадьбой Рязанка.

Кроме того, сейчас идут переговоры с администрацией Рязанской области о создании объединенного туристского маршрута от усадьбы в Липецкой области к усадьбе Гремячки в Рязанской. Если в Рязанке Петр Петрович жил до 14 лет, то старшие годы он провел в Гремячках. Расстояние между усадьбами всего шесть километров проселочной дороги. Однако разделены они границей между регионами. И если трасса будет заасфальтирована и оборудована, то может появиться новый исторический маршрут.

«Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В последние годы в Липецкой области все чаще организуют праздники, используя местные традиции. Активную поддержку разнообразным событийным фестивалям, ставшим известными за пределами региона, оказывает администрация Липецкой области. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства».