Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года» состоится в эти выходные в Липецкой области. Он напоминает о событиях Великой Отечественной войны и подвигах солдат на липецкой земле.

Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, в субботу, 1 июля, пройдет военно-исторический квест и футбольный матч. Главное событие фестиваля – реконструкция боя за переправу в селе Озёрки – состоится в воскресенье, 2 июля. Площадки заработают с 11:00, церемония открытия запланирована на 12:00. Для гостей откроется туристско-информационный центр «Липецкая Земля». Здесь можно узнать о маршрутах путешествий и приобрести подарок родным и друзьям: красивый сувенир, романовскую игрушку или мерч. В реконструкции примут участие представители клубов военно-исторической реконструкции из России и Республики Беларусь.

«Нет такой семьи, которую не коснулась бы война. Низкий поклон всем ветеранам. Мы в неоплатном долгу перед ними. Память, живущая в наших сердцах, – это наша благодарность людям, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. И мы, и грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж», площадь которого составляет около двух гектаров, расположен на границе сёл Озёрки и Каменка. Открыт мемориал на месте масштабного танкового сражения 1942 года, которое историки называют Малой Прохоровкой. Победа на этом рубеже и последующее наступление советских войск во многом предрешили итоги сражений за Воронеж, Москву и Сталинград. Советские солдаты остановили врага и не дали двинуться ему вглубь нашей страны. Группа фестиваля в ВК здесь.