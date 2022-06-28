VII Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года» пройдет 3 июля в селе Озерки. В Липецкой области он стал традиционным.

На фестиваль в Тербунский район приехали представители 40 клубов военно-исторической реконструкции из России, Республики Башкирия, Республики Беларусь и около 10 единиц боевой техники. Гостей фестиваля ждет выставка автомобильной военной техники, палатка полевого врача, дегустация травяных чаев, интерактивная площадка – поиск пропавших родственников во время Великой Отечественной войны «Ищу тебя».

«Нет такой семьи, которую не коснулась бы война. Низкий поклон всем ветеранам. Мы в неоплатном долгу перед ними. Память, живущая в наших сердцах, – это наша благодарность людям, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. И мы, и грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» расположен в 2,5 км от трассы Тербуны-Хлевное на границе села Озерки и Каменка. Здесь увековечена память о мужестве воинов в годы Великой Отечественной. Его площадь составляет около 2 гектаров. Открыли мемориал на месте масштабного танкового сражения 1942 года, которое историки назвали Малой Прохоровкой, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.