VI Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года» прошел в селе Озерки Тербунского района Липецкой области, сообщает Lipetskmedia. В годы Великой Отечественной войны в Тербунском районе проходила линия фронта. Больше 200 дней советские солдаты держали оборону. Погибло более 27 тысяч бойцов Красной Армии. Вблизи Озёрок произошло крупное танковое сражение, которое историки называют «малой Прохоровкой». Бой вели 350 боевых машин. В память о героическом прошлом в 2014 году был открыт мемориальный комплекс «Тербунский рубеж».

«Солдаты и офицеры совершили великий подвиг, остановив фашистских захватчиков и завоевав свободу для Родины и всей Европы. Мы должны помнить, какой ценой досталась нашей стране Победа. Подобные фестивали призваны сохранять память о героях и воспитывать истинный патриотизм у молодого поколения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Гостей фестиваля ждали футбольный матч «РККА – Вермахт», танцплощадка 40-х годов, показ мод 40-х годов, концертная программа с участием творческих коллективов и членов клубов военно-исторической реконструкции, кинотеатр под открытым небом, ретро-дискотека. Для зрителей работали многочисленные площадки. Медсестры лечили красноармейцев, почтальоны полевой почты учили сворачивать письмо треугольником, здесь же можно было отправить письма своим родным и близким, заполнив памятную открытку. Дети и взрослые могли пострелять из ППШ, винтовки Мосина и немецкого «Шмайссера». Кульминацией фестиваля стал бой между красноармейцами и гитлеровцами. В нем приняли участие реконструкторы из 20 городов России и из белорусского Бреста.

Как рассказал исполняющий обязанности главы администрации Тербунского района Юрий Букреев, в Озерки прибыли представители 35 клубов исторической реконструкции и даже прямые потомки бойцов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. «Эта дивизия была сформирована в Уфе в ноябре 1941 года и первое свое боевое крещение получила на тербунской земле в составе 3-й армии Брянского фронта», – рассказал Юрий Букреев.