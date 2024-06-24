Знаменитый на всю Россию событийный этнографический фестиваль «Волченские узоры» прошел в селе Волчье Добровского округа. Гостей познакомили с обычаем создания узоров из разноцветного песка, добываемого в окрестностях. Вот уже два века на Троицу жители ранним утром выкладывают возле своих домов картины из песка. Традиционные орнаменты – солнце, волны, как символ жизни, дорожки, которые означают дорогу к Богу, лесенки – знак дружбы между соседями. Есть и современные рисунки – бабочки, птицы, цветы. В 2012 году волченская традиция создавать песочные ковры была занесена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

«Это традиция, аналогов которой нет ни в России, ни в Европе. В Добровском округе ее соблюдают из года в год, и, чтобы сохранить это неповторимое наследие, здесь придумали проводить фестиваль. Хозяева с радостью знакомят со старинными обрядами, плетут друг другу березовые венки, водят хороводы. Всё это наша культура, история. Увидеть это однозначно стоит, тем более что «Волченские узоры» признаны нематериальным культурным наследием страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Поскольку традиция тесно связана с православным праздником Троицей, рано утром, украсив дома цветными дорожками, жители потянулись с охапками берёзовых веток на праздничное богослужение в церковь Сергия Радонежского. А самое веселье началось в 10:00 у ДК. Гости любовались узорами из песка и сами учились их создавать, дарили друг другу венки, наслаждались выступлениями творческих коллективов. Был здесь даже шумовой оркестр из Доброго – вместо музыкальных инструментов артисты играли на пилах, косах, стиральных досках и деревянных трещотках. На многочисленных мастер-классах можно было освоить тонкости народных умений – плетение венков, косьбу травы, изготовление игрушек из глины и ткани. Угощали знаменитой яичницей на пеньке, пирогами, шашлыками. Местные умельцы предлагали сувениры и поделки. Завершился фестиваль общим хороводом.