Межрегиональный фестиваль колокольного звона «Звонари» Елецкого района стал победителем ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards — 2024 в номинации «Событие в области патриотического туризма». Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде с 27 по 29 ноября, право на участие в нём получили 317 проектов из 56 регионов России и 3 проекта из Республики Беларусь. Всего же на соискание премии было подано 574 проекта 63 регионов России, 4 проекта из 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии.

Фестиваль «Звонари» — это уникальный проект, основной целью которого является сохранение искусства колокольного звона, приобщение к культурным и духовным ценностям, патриотическое воспитание молодого поколения. В 2024 году фестиваль посетили более 3000 туристов и почти 100 звонарей их четырех регионов России.

Демонстрировали свое владение этим уникальным навыком и воспитанники школы звонарей Елецкого района «Елецкий благовест». Сейчас звонарному искусству в школе обучается 30 человек. По результатам обучения школьники получат соответствующее свидетельство. В 2025 году фестиваль «Звонари» состоится, по традиции, на Красную горку, 27 апреля. В программе мероприятия традиционная пасхальная ярмарка, народные игры и забавы, мастер-классы по звонарному искусству, концертная программа и многое другое.

«Липецкая область — регион с интереснейшей и богатой историей и культурным наследием. У нас живут прекрасные люди, энтузиасты, которые не просто все это сохраняют, но и дают нашим традициям новое дыхание, привлекают к их изучению молодежь. И мы всячески поддерживаем такие начинания. Отрадно, что работа по сохранению нашей истории отмечена теперь и на международном уровне», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.