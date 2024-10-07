Три фестиваля Липецкой области стали лауреатами Окружного этапа ЦФО Международной премии событийного туризма Russian Event Awards. Кроме того, организаторы проектов получили путёвки в Общероссийский финал Премии, который пройдет 27-30 ноября в Нижнем Новгороде.

Лучшим «Событием в области патриотического туризма» Окружного этапа Премии стал фестиваль «Звонари», который проводился в посёлке Солидарность Елецкого района. Третьи места заняли событийные проекты, проводившиеся в Липецке. Фестиваль уличных театров «Петровские воды» отмечен в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек». «Семейный пикник» — в номинации «Событие, посвященное Году семьи».

«Липецкая земля богата разнообразными туристическими событиями, которые стали её визитной карточкой. Как результат, с начала года нашу область посетили свыше 760 тысяч человек. Благодаря различным видам господдержки туристическая инфраструктура активно развивается, а значит оценить красоту, уникальность нашего богатого природными красотами и уникальными традициями края захотят ещё больше гостей», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.