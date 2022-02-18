С середины февраля по номеру «112» операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка по нескольку раз в день принимают сообщения о травмах, полученных горожанами при падении на улицах областного центра. Температурные качели – от ночных морозов до нуля и плюсовых значений днём – делают тротуары скользкими. Усугубляют ситуацию обильные запасы выпавшего нынешней зимой и теперь активно тающего снега.

Гололёд делает труднопроходимыми не только дворы, но нередко и территории, прилегающие к крупным торговым центрам. В среду 16 февраля поступило два сигнала о серьёзных падениях горожан прямо у входов в магазины на площади Мира и улице 50 лет НЛМК. Пострадавшим, к слову далеко не пожилым людям, потребовалась помощь медиков. Днём раньше было оформлено 4 вызова скорой помощи по поводу уличных травм в разных районах города.

Спасатели напоминают липчанам правила, соблюдение которых может предотвратить беду.