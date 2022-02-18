С середины февраля по номеру «112» операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка по нескольку раз в день принимают сообщения о травмах, полученных горожанами при падении на улицах областного центра. Температурные качели – от ночных морозов до нуля и плюсовых значений днём – делают тротуары скользкими. Усугубляют ситуацию обильные запасы выпавшего нынешней зимой и теперь активно тающего снега.
Гололёд делает труднопроходимыми не только дворы, но нередко и территории, прилегающие к крупным торговым центрам. В среду 16 февраля поступило два сигнала о серьёзных падениях горожан прямо у входов в магазины на площади Мира и улице 50 лет НЛМК. Пострадавшим, к слову далеко не пожилым людям, потребовалась помощь медиков. Днём раньше было оформлено 4 вызова скорой помощи по поводу уличных травм в разных районах города.
Спасатели напоминают липчанам правила, соблюдение которых может предотвратить беду.
- Когда на улице скользко, надевайте только удобную нескользящую обувь с устойчивым каблуком (не выше 3-4 см), широкой носовой частью, толстой подошвой с четким рельефом – чем он крупнее, тем лучше.
- Шансы получить травму при быстрой ходьбе резко возрастают, поэтому возьмите за правило выходить из дома раньше, чтобы идти не спеша. Не держите руки в карманах, чтобы при необходимости вы смогли быстро восстановить равновесие.
- Будьте особенно осторожны при передвижении в сумерках и в тёмное время суток, когда риск поскользнуться возрастает.
- Носите сумки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть. Откажитесь от сумок на длинных ручках, свисающих через плечо.
- Пожилым людям в гололед не следует выходить из дома без палочки или трости с острым наконечником (можно взять обычную лыжную палку).
- Не пытайтесь бежать за уходящим автобусом, вы можете поскользнуться и упасть.
- Если почувствовали, что падения не избежать, попытайтесь отбросить все лишнее, максимально напрячь мышцы, чтобы они амортизировали удар, «сгруппироваться», сжаться в комок: подберите руки, втяните голову в плечи. Хорошо, если удастся приземлиться не на спину, а на бок: тогда, возможно, отделаетесь легким ушибом.
- Ходите в гололед на чуть согнутых в коленях ногах. Если вы стали участником или свидетелем происшествия, звоните на единый номер службы спасения «112».