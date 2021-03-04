Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц).

По данным следствия, 30 мая 2020 года при распитии спиртных напитков на стадионе «Сокол» обвиняемый совместно со своим знакомым жестоко избили 33-летнего местного жителя, нанеся ему множественные удары руками и ногами по всему телу, преимущественно по голове. В результате тяжелой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

Происходящее не стадионе зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеозаписи признаны вещественным доказательством в уголовном деле. Под тяжестью неопровержимых улик фигуранты признали вину частично, заявив об отсутствии умысла о лишении жизни потерпевшего. Из допросов обвиняемых следует, что причиной конфликта стало поведение потерпевшего, оскорбившего память матери одного из участников драки. С помощью кулаков фигуранты хотели наказать обидчика.

Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что фигуранты осознавали общественную опасность своих действий и неизбежность наступления смерти потерпевшего, поскольку наносили ему удары в область расположения жизненно важных органов.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 38-летнего фигуранта направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В отношении соучастника убийства следствие прекращено в связи с его смертью.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.