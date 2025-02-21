Итоги работы в сфере социальной политики Липецкой области за 2024 год подвели в правительстве региона. Обсуждались открытие новых и модернизация уже работающих учреждений, цифровизация услуг, успешные практики трудоустройства жителей.

«Для людей, ради людей, во имя людей — это про наших соцработников. Каждый день они делают жизнь других лучше. Горжусь каждым. В социальной сфере региона вообще много поводов для гордости», — комментирует работу соцсферы губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, присутствовавший на заседании.

Масштабная модернизация службы занятости региона в 2023 году позволила добиться значительных результатов в 2024 году. 78,2% липчан, обратившихся в кадровые центры «Работа России» в прошлом году, были трудоустроены. В регионе проводятся ярмарки, на которых предлагают вакансии с заработком до 180 тысяч рублей. 1,8 тысячи человек, посетивших их в 2024 году, нашли работу. Липецкая область занимает первое место в ЦФО по количеству заключённых соцконтрактов. За прошлый год меру поддержки оформили 4936 липчан, больше половины — 2813 — стали индивидуальными предпринимателями. Количество получателей соцконтракта с 2020 года — больше 25 000 человек.

В марте начал работу Центр молодёжной карьеры в Липецке, который смогли посетить около 30 тысяч ребят до 35 лет. Сейчас здесь работают пять талантологов и 52 карьерных консультанта. «Центр молодёжной карьеры оказался настолько востребованным, что районы просят открыть у них филиалы – рассмотрим. Больше 30 тысяч школьников его уже посетили – теперь им будет легче выбрать профессию», — отметил руководитель региона.

За 2024 год в геронтологическом центре в Введенке Липецкого округа построен новый корпус для пожилых, людей с инвалидностью и тяжёлыми травмами, а также родственников бойцов СВО. Реконструирован жилой блок в единственном в регионе центре для детей и молодёжи с инвалидностью до 23 лет «Седьмой лепесток» в Ельце. Для обоих учреждений закуплены современные комплексы и тренажёры, которые делают реабилитацию более эффективной.

Цифровизация сервисов позволила ускорить получение государственных услуг. В МФЦ внедрена система распознавания личности. Биометрия избавляет от необходимости брать паспорт в офисы «Мои документы». Сервис «ГосQR» упрощает подачу документов.