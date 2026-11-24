Липецкая киностудия «Аура Продакшн» получила грант Президентского фонда культурных инициатив на создание короткометражного художественного фильма «Семёнов». Съёмки пройдут летом 2027 года в усадьбе, где вырос будущий географ и путешественник Пётр Семёнов-Тян-Шанский.

Фильм расскажет о детстве исследователя. Юный Петя мечтает узнать, что находится за пределами родной усадьбы, и отправляется в свои первые маленькие экспедиции. Однако после смерти отца и исчезновения управляющего мальчику приходится рано повзрослеть и взять на себя ответственность за семью и поместье. Сюжет основан на реальных исторических событиях.Премьера приурочена к 200-летию со дня рождения Петра Семёнова-Тян-Шанского, которое отметят в 2027 году. Фильм планируют показать в кинотеатрах Липецка и Москвы, а также на платформе VK Видео.

Автор проекта — липецкий режиссёр Антон Савкин. Ранее его студия участвовала в акселераторе кинопроектов «КиноЛаб.2026», организованном при поддержке Центра развития креативных индустрий Липецкой области. Там кинематографисты работали над сценариями, бюджетами и подготовкой грантовых заявок вместе с федеральными экспертами.Центр развития креативных индустрий станет информационным партнёром фильма и будет рассказывать о ходе съёмок.

«История Петра Семёнова-Тян-Шанского тесно связана с Липецкой областью. Здесь прошло его детство, здесь зародился интерес к природе и путешествиям. Здорово, что наши кинематографисты решили рассказать о великом исследователе через историю обычного мальчика, его мечты и первые испытания. Такие проекты помогают по-новому открывать историю родного края и развивают региональное кино», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.