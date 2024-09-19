Фильм о липецких бойцах СВО победил на Международном ялтинском телекинофоруме «Мы вместе!» Документальную ленту «ШтурмА» признали лучшей в номинации «Вместе победим!». Авторы фильма — липчане Максим Тарасов и Виталий Меренцев. Часть ленты снималась в зоне спецоперации на передовой.

«Пока наши парни на передовой бьются за Победу, в тылу своя битва — за правду. Чтобы никто не мог её исказить и оспорить, чтобы Героев знали. Потому что журналистика говорит языком фактов. Поздравляю съёмочную группу с заслуженной наградой. Достойно. И это подтверждено на международном уровне», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Они первыми заходят во вражеский окоп. Первыми поднимают флаг. Первыми чувствуют победу. Липчане из штурмовых отрядов. Элита, выполняющая самую тяжелую работу войны», — значится в описании фильма «ШтурмА». Посмотреть его можно по ссылке. Это часть документального цикла «Родина Героев». В нём ещё «АртА», «Метис», «Путь» и «Тулвеке».

Всего на форум в этом году прислали 185 работ. «Мы вместе!» проводится более 20 лет и является одним из самых авторитетных в России мероприятий подобного формата.