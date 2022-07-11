Съемки художественного короткометражного фильма «Звезды из колодца» пройдут в Липецкой области 15-18 июля в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Перед съемками состоится кастинг на главные роли и роли второго плана. Его будет проводить режиссер-постановщик Елена Дубровская. Отбор состоится 10 июля в здании ДК «Сокол» с 12:00 до 15:00. Приглашают детей и подростков разных возрастных групп: 3-5 лет, 7-11 лет и 16-17 лет.

Всероссийский народный проект заключается в создании детских игровых короткометражных фильмов и методических пособий для проведения внеклассных уроков по воспитательной работе в школах России. История развития проекта с 2015 года подтвердила его эффективность в направлении патриотического воспитания школьников. По мнению педагогов, дети хорошо усваивают информацию, которая преподносится посредством аудиовизуального произведения. Фильм «Звезды из колодца» будет передан в школы России, рассказали организаторы кастинга.