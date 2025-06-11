Фильмы липчан были представлены на фестивале «Неделя кино Черноземья»

Фестиваль «Неделя кино Черноземья» состоялся в Липецкой области. Со 2 по 5 июня в кинотеатре «Викисинема» Липецка были представлены фильмы авторов из разных регионов центральной России. Их посмотрели больше 700 человек. В программе были представлены кинокартины липчан: короткометражные художественные фильмы Александра Гаврилова «Секрет Кости» и Игоря Федорова «Реквием бабьего лета», а также документальные киноленты «5 сентября 1999» Олеси Кузьминой и «Виктор Сорокин — следуй за мечтой» Максима Трубникова.

Презентация трех фильмов победителей «Липецкого питчинга кинопроектов 2024» прошла 6 июня. Среди них художественный короткометражный фильм «Белка» (ранее называлась «Пашка и дед») режиссера из Москвы – Александры Громовой. Также были показаны документальные фильмы липчан: «В борьбе за небо» Максима Максимова и Ильи Шушкова и «Человек, который вырастил университет» Никиты Светличного. Всего на питчинг поступило 250 сценариев картин из 58 городов России. Важным условием конкурса являлось проведение съемок на территории Липецкой области.

Деловая часть прошла 7 и 8 июня в Городском молодежном центре. В Липецк приехали эксперты индустрии кино: сценарист, креативный продюсер Алексей Сашин («Кино про бандитов», «Юззз», «Подслушано в Рыбинске» и «Саша против!»), менеджер кинолокаций Дмитрий Чуищев («Холоп», «Вторжение», «Физрук», «Майор Гром»), режиссёр Юлия Крылова и также продюсер, владелец компании по аренде кинооборудования «Кинозавод» Денис Филюков. Гости делились уникальным опытом, практическими кейсами и лайфхаками, которые помогут кинематографистам Липецкой области вывести свои проекты на новый уровень.

Особое внимание участников привлекло выступление Дмитрия Якунина, продюсера и члена Фонда поддержки регионального кино Союза кинематографистов России. Эксперт представил комплексную стратегию развития киноиндустрии в регионе. Предложенные решения уже доказали свою эффективность в других регионах России. «Неделя кино Черноземья» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Липецкой области, Союза кинематографистов России.

«Липецкая область всегда была и сейчас все также является привлекательной площадкой для кинематографистов. Большой интерес вызывают личные истории уроженцев липецкой земли, которые ложатся в основу сценариев. Уверен, и в будущем здесь, в наших городах и селах, природных локациях будет снята еще не одна картина. И еще про многих наших земляков расскажут авторы художественных и документальных лент», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.