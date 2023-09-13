Продолжается ремонт моста в Чаплыгине через реку Становая Ряса. Переправу полностью обновляют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас на объекте поэтапно устраивают мостовое полотно, работы с коммуникациями завершены.

«Последние несколько лет в области проводится большой объем ремонтных и строительных дорожных работ с привлечением колоссальных федеральных средств. Качество магистралей значительно улучшается. Будем стараться не снижать темп и в будущем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

После ремонта мост станет шире, на нем оборудуют комфортный тротуар. Сейчас на объекте устанавливают системы фильтрации воды. Кроме того, мост укрепят средней опорой. Она позволит в дальнейшем проводить ремонт по полосам, не перекрывая движение.