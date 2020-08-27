Финал акции «Собери ребенка в школу» пройдет в Нижнем парке Липецка

Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», организованная объединением НКО Липецкой области «Больше, чем добро» выходит на завершающий этап. Благодаря ведущим медицинским компаниям федерального и регионального уровня, а также аграрным и сельскохозяйственным предприятиям, да и просто неравнодушным гражданам удалось собрать свыше 230 тысяч рублей для школьников многодетных и малообеспеченных семей региона. «Жителям региона, попавшим в трудную жизненную ситуацию, малообеспеченным и многодетным семьям нужна помощь и власти, и общества», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

К акции присоединились более 15 магазинов Липецка, установивших «Корзины доброй помощи». Каждый покупатель мог купить канцтовары для школьников из нуждающихся семей. В организации акции принимала участие подопечная фонда «Хранители детства» Галина Кабанова. Девушка успешно справилась с работой стажера администратора акции. Фонд помогает подросткам-сиротам, детям из замещающих семей сделать осознанный выбор профессии, выстроить план личного и профессионального развития, получить первый успешный опыт работы при поддержке наставников.

В настоящее время кипит работа по комплектации канцтоваров в школьные наборы, собрать их удалось почти для 500 детей – подопечных общественных и благотворительных организаций Липецкой области «Благополучие», «Особенные дети», «Добрый самарянин», «Вместе делаем добро», «ВыРастите мир. Аутизм в Липецке», «Солнечный мир», «Левобережный ВОИ», «Малое социальное объединение» инвалидов-колясочников.

Такие добрые дела не должны оставаться незамеченными, поэтому организаторы накануне нового учебного года решили выйти в финальный этап с праздником в Нижнем парке, который состоится 30 августа в 11.30. Название у праздника жизнеутверждающее и очень доброе – «Мы точно знаем: невозможное возможно». Оно демонстрирует единство общества во всех начинаниях и делах. В программе предусмотрены анимационные спортивно-оздоровительные зоны, песни от известных вокалистов региона совместно с подопечными НКО, танцевальные номера, ярмарка изделий ручной работы от особых мастеров.

«Мы не можем не отблагодарить тех, кто поддержал акцию, мы не можем не поделиться этой радостью с семьями, которые ждали и надеялись на помощь, это важно, потому что добро всегда возвращается. Безусловно, все меры безопасности для гостей праздника будут предусмотрены. На территории парка возле центральной сцены разместиться зона с термометрией и антисептической защитой, мы рады будем всем, кто пожелает к нам присоединиться с соблюдением социальной дистанции и обязательным наличием маски» – рассказали организаторы акции.