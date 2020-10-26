Финал конкурса «Большая перемена» пройдет с участием 16 липецких школьников

Торжественное закрытие полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» состоялось накануне одновременно в Ленинградской и Ярославской областях. Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, ученический смотр проходит при поддержке Минпросвещения России.

«Такие конкурсы помогают школьникам определить свои индивидуальные особенности, сильные стороны, предпочтения и интересы, выбрать профессиональный путь. Старшеклассники получают полезные знания и информацию по широкому кругу направлений», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более одного миллиона школьников из всех регионов страны. Полуфиналы прошли с 9 сентября по 25 октября во всех федеральных округах (Центральном, Южном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном). В них приняли участие 6000 школьников. Липецкую область представляли 49 учеников. Все полуфиналы проходили в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, установленными Роспотребнадзором.

В течение трех дней участники полуфиналов проходили тренинги на развитие soft skills, решали кейсовые задания от Сбербанка, ТАСС и Российского движения школьников. Также ученики принимали участие в «полезной программе», которая позволила им приобщиться к добровольческому движению. Финал «Большой перемены» пройдет с 31 октября по 5 ноября в «Артеке». Он объединит 1200 старшеклассников.

Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9–10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», а 20 лучших школ еще и финансовую поддержку по 2 миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.