Шоу-финал XII городского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Липецка» определил победителей среди представителей вузов и заведений СПО областного центра. В отборочном этапе приняли участие 60 человек. В финал прошли 14. Свои таланты они продемонстрировали 26 ноября в Областном центре культуры, народного творчества и кино.

В итоге звания распределились следующим образом.

Мисс артистизм – Любовь Соколова, Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Мистер спорт – Роберт Назарян, Липецкий филиал РАНХиГС. Мисс грация – Татьяна Сяглова, Липецкий государственный технический университет. Мистер стиль – Герман Зейбель, Липецкий филиал РАНХиГС. Мисс интеллект – Алина Климова, ЛГТУ. Мистер креатив – Егор Карасёв, Липецкий колледж индустрии сервиса. Мисс очарование – Арина Селезнёва, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Мистер артистизм – Павел Михеев, ЛГТУ. Мисс элегантность – Кристина Малиновская, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства. Мистер интеллект – Артём Лемак, ЛГТУ. Мисс творчество – Анна Дмитриева, Липецкий филиал РАНХиГС. Мистер элегантность – Михаил Салахов, Липецкий филиал Финуниверситета при Правительстве РФ. Мистер творчество – Даниил Томилин, ЛГТУ. Мисс спорт – Светлана Рябенкова, ЛГТУ.

Мисс и Мистером студенчество Липецка в итоге названы Анна Дмитриева и Артём Лемак. В следующем году они представят наш регион на всероссийском конкурсе.

Кроме того, Мисс и Мистером профессиональное образование — 2023 стали Кристина Малиновская и Даниил Томилин. Первой Вице-мисс Студенчество Липецка — 2023 названа Алина Климова, первым Вице-мистером – Герман Зейбель, второй Вице-мисс – Любовь Соколова, вторым Вице-мистером – Егор Карасёв. Организатор конкурса – ЛООО Российский Союз Молодежи при поддержке правительства Липецкой области. «Студенческие годы прекрасные, когда можно и нужно успевать не только в учебе, но и в общественной жизни, а еще развивать свои другие таланты, пробовать подрабатывать – одним словом, искать свой путь в жизни. Этот конкурс еще раз показал, какие наши студенты многогранные и выдающиеся», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.