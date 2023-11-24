Научные проекты в финале регионального этапа всероссийского конкурса «Умник» представили 26 молодых ученых из липецких вузов. Они затронули разные сферы, в том числе медицину, цифровые и биотехнологии, энергетику и производство. Так, Семен Ларин разрабатывает программно-аппаратный комплекс развития подвижности мелкой моторики, Денис Спицын – систему автоматического управления микроклиматом, а Ангелина Францева – прототип самостерилизующейся дверной ручки.

По итогам финала региональная экспертная комиссия отобрала несколько лучших проектов. Окончательные результаты станут известны в декабре после их одобрения федеральным жюри. Победители получат по 500 тыс. рублей на реализацию идеи. «Прогресс общества напрямую зависит от идей, генератором которых становится молодежь. Все те процессы, которые сегодня являются двигателем нашей экономики, основаны на инженерных разработках. С каждым годом число заявок на конкурс растет. В этот раз на суд жюри поступило 77 проектов, 26 из них вышли в финал», – сказал директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

Программа «Умник» направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых учёных. В конкурсе могут участвовать российские граждане от 18 до 30 лет включительно, которые ранее не становились победителями. «Победа в конкурсе – хорошая возможность для умнейших ребят из Липецкой области реализовать себя. Одним из главных критериев отбора лучших проектов рассматривается полезность для Липецкой области. На полученные гранты в дальнейшем будут производиться необходимые исследования для того, чтобы эти продукты увидели свет», – отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

Соглашение о взаимодействии между правительством региона и государственным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере заключено 6 февраля 2023 года. Представительство фонда в Липецкой области осуществляет свою деятельность на базе АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»).

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.