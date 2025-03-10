Финальный этап региональной олимпиады «Дорожная азбука» состоялся на площадке Центра цифрового образования детей «IT-куб» в Липецке. Организаторами мероприятия в рамках государственной программы «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области» выступили областные Госавтоинспекция и министерство образования, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Предваряли итоговые соревнования общешкольный и муниципальный этапы олимпиады, в которых участвовали сотни школьников со всего региона. На финальные испытания прибыли 168 лучших юных инспекторов-победителей конкурсных отборов. Они решали тестовые задания на знание Правил дорожного движения, основ безопасности на дороге и оказания первой помощи, истории ЮИД, Госавтоинспекции, решали ситуационные задачи. Также старшеклассники прошли тестирование по программе подготовки водителей категорий А, А1, В, В1. Жюри определило лучших во всех параллелях с 4 по 11 классы. В число победителей вошли представители Ельца, Долгоруковского, Грязинского, Хлевенского и Лев-Толстовского районов.

«Олимпиада «Дорожная азбука» проводится в регионе ежегодно и помогает детям значительно повысить знания о правилах поведения на проезжей части и около нее, а также осознать ответственность всех участников дорожного движения за общую безопасность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.