Финал Спартакиады трудящихся Липецкой области перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

В предстоящие выходные в лагерях «Клён» и «Голубой огонёк» под Задонском были запланированы финальные старты областной Спартакиады трудящихся. Это массовое спортивное мероприятие традиционно проводится в регионе с конце 90-х годов.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и началом сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области предписано отменить соревнования.

Как сообщает Чемпионат48 со ссылкой на областное управления физической культуры и спорта, областной финал Спартакиады трудящихся переносится на неопределённый срок.

Добавим, что Спартакиада в этом году уже переносилась – с мая на сентябрь.