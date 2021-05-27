Областной финал Спартакиады трудящихся пройдет с 28 по 30 мая на базе отдыха «Бригантина» в Грязинском районе. Представители трудовых коллективов региона будут бороться за звание сильнейших в соревнованиях по легкой атлетике, гиревому спорту, шахматам, настольному теннису. Также в программу вошли полиатлон (плавание, стрельба, силовая гимнастика), эстафета «Гонка чемпионов» и любимое всеми участниками перетягивание каната.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, в финальных соревнованиях примут участие команды из городских и районов Липецкой области, которые сформированы по результатам муниципальных этапов. Состав каждой сборной – восемь человек от 25 до 60 лет. В перерывах между состязаниями для участников подготовлена специальная развлекательная программа, в которую вошли пляжный волейбол, лазертаг, бадминтон, мини-футбол, полоса препятствий (веревочный городок) и многое другое.

Увлеченный спортом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает важность для популяризации здорового образа жизни проведения в регионе Спартакиады трудящихся.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.