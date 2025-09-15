Финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2026» пройдёт в Липецкой области

Учитель из Липецка Юлия Ситникова стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Педагог школы №51 областного центра показала блестящий результат в престижном профессиональном состязании, которое уже четвёртый год подряд объединяет лучших педагогов-филологов со всей страны. В следующем году право принимать финалистов этого масштабного конкурса получит Липецкая область.

В минобразования региона обратили внимание, что за четыре года Липецкая область подготовила двух лауреатов, призёра и абсолютного победителя конкурса. В 2022 году лауреатом стала Вера Батракова, учитель русского языка и литературы гимназии №19. В 2023 году высокий результат показала Елена Зайчикова, воспитатель детского сада №8 «Родничок» города Грязи, также удостоенная звания лауреата. В 2024 году педагог из школы №77 Липецка Ольга Мазурова вошла в число призёров.

«Наши педагоги традиционно показывают выдающиеся результаты на федеральном уровне. Особенно ценно, что конкурс посвящён сохранению родного языка — основы нашей культуры и идентичности. В следующем году нам выпала честь принимать этот важный форум. Приложим все усилия, чтобы организовать его на самом высоком уровне», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.