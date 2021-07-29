Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, стал одним из организаторов финала юношеского первенства Центрального федерального округа по футболу. Поединки прошли на стадионе «Юность» в городе Грязи при поддержке областной федерации футбола. «В регионе особое внимание уделяется подготовке и улучшению условий тренировок спортсменов самого разного возраста, которые отстаивают честь Липецкой области», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из разных регионов страны. Два завершающих финальных матча прошли с участием команд «Металлург» из Липецка, «Салют» из Белгорода, а также воспитанников спортивных школ Калуги и Тамбова. По итогам напряженной борьбы первое место досталось тамбовчанам, а белгородский «Салют» стал серебряным призером первенства. Бронза уехала в Калугу. Теперь тамбовские юниоры будут представлять ЦФО на первенстве России.

Кроме грамот и кубков все четыре команды – участники финальных поединков получили от фонда «Милосердие» денежные сертификаты на развитие своих клубов. «Наш фонд постоянно поддерживает юных спортсменов и специализированные спортивные школы, помогает создавать инфраструктуру для занятий массовым спортом. Сегодня с большим удовольствием вручаю четырем лучшим юношеским командам ЦФО сертификаты на развитие своих коллективов. Упорством и волей к победе на этом соревновании ребята доказали свою готовность и дальше штурмовать еще непокоренные спортивные вершины», – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.