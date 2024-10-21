Три липецких студента вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Это Антон Комаров (Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства), Анастасия Бобылёва (Липецкий медицинский колледж), Виктория Банза (Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова). Полуфинал проходил в липецком «Прометее» с 19 по 22 сентября. Финальные испытания состоятся 11-16 ноября в Нижнем Новгороде. В них примут участие 600 студентов российских колледжей.

Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 миллиону рублей на образование или запуск стартапа. Призёры-выпускники организаций СПО – по 200 тысяч рублей. Наградой для победителей среди студентов младших курсов станет 200 тысяч рублей, призёры в этой категории получат по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призеров конкурса, – по 50 тысяч рублей.

«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Полуфинал «Большой перемены» в Липецкой области проходил впервые и собрал 1500 участников из регионов ЦФО. Молодежь выполняла конкурсные задания, посещала образовательные программы с участием специалистов из сферы образования, просвещения и молодёжной политики.

«Выйти в финал всероссийского конкурса – это само по себе награда и большое достижение. Наши студенты уже продемонстрировали целеустремленность, заинтересованность в проекте, высокий уровень знаний и лидерских качеств. Гордимся, что у нас есть такая молодежь и будем болеть за дальнейшие успехи. Верим, что наши ребята сумеют себя хорошо показать и на итоговых испытаниях», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.