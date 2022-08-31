Встреча заместителя губернатора региона Анатолия Якутина с участниками Всероссийского проекта «Лига будущего» состоялась накануне в правительстве Липецкой области. Она прошла в формате круглого стола и объединила молодых людей разных возрастов. Анатолий Якутин обсудил с молодежью не только их идеи, но и предложения по развитию и доработке каждого проекта, чтобы липчане смогли реализовать задуманное.

В числе тех, кто представил проекты, были и школьники, заботящиеся о будущем планеты и готовые прикладывать усилия для экологического воспитания своих сверстников, и студенты, понимающие важность интеграции студенческого сообщества в научную деятельность, и представители работающей молодежи с идеями патриотической направленности. Большинство проектов уже реализуется в регионе.

Активным участником встречи стала победительница «Лиги будущего» из Липецкой области Екатерина Бурцева, именно ее идея вошла в топ-100 по всей стране. Студентка предложила комплекс мероприятий для развития преемственности науки среди преподавателей и студентов и теперь представит свою идею министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову на Всероссийском форуме идей «Лиги будущего» в Москве.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

«Лига будущего» – новый проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), направленный на сбор и реализацию лучших идей молодого поколения россиян. Главная задача масштабного проекта – дать возможность молодежи стать соавторами перемен и вместе с руководством страны, бизнес-сообществом, общественными и политическими деятелями внести новые идеи и смыслы в развитие России. Всего за несколько месяцев реализации проекта – с марта по июнь 2022 года – в проектный офис поступило более 10 тысяч предложений по улучшению жизни в городах, регионах и в целом в России.