Финалисты проекта «Больше, чем путешествие» отправились в медиаэкспедицию в Елец

С 25 по 28 июня 2026 года в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» стартовали медиаэкспедиции в два города: Смоленск — «Молодёжную столицу России – 2026» — и Елец, который первым в стране получил звание «Город молодёжи». Молодые блогеры — финалисты всероссийского проекта — не только создали креативный контент, но и погрузились в атмосферу масштабного празднования Дня молодёжи, полного интерактивных площадок и мастер-классов.

«Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» — это всероссийский проект, позволяющий каждому желающему попробовать себя в роли блогера и рассказать в соцсетях об особенностях своего региона. В этом году финалисты отправились на празднование Дня молодёжи в Смоленск и Елец.

«Молодость — движение, энергия и созидание. Этот праздник мы организовали в единой концепции “Мечта.Гордость.Единство” для вас! На фестивале вы узнаете то, чем гордится ваш регион — Елец, “Город молодёжи”, и вся наша страна, сможете совершить добрые дела и узнать о возможностях, которые для вас создаются в России. С праздником! С Днём молодёжи!» — сказал статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Денис Аширов.

Путешествие ребят началось 25 июня. В течение четырёх дней молодые блогеры знакомились с Ельцом — городом Липецкой области — и создавали авторский, творческий и яркий контент, раскрывающий туристическую привлекательность региона. Познакомиться с их работами и отправиться в виртуальное путешествие по Липецкой области можно по хештегам #БольшеЧемПутешествие и #Медиаэкспедиция2026 во «ВКонтакте». Более того, участники проекта сами выступили в роли героев документального фильма о Ельце.

В отличие от номинации «Молодёжная столица», где в четвёртый раз соревновались крупные города, специальная номинация «Город молодёжи» учреждена впервые. Её цель — отметить вклад малых населённых пунктов, которые создают для молодых людей не менее привлекательные возможности и условия. Елец завоевал почётный статус «Город молодёжи – 2026» в конце 2025 года, получив рекордные 483 тысячи голосов.

Маршрут по Ельцу, разработанный по стандарту «Больше, чем путешествие», включал туристическую, образовательную, а также полезную для страны и общества компоненты. Программа была построена так, чтобы ребята посетили знаковые локации, познакомились с историей города, прочувствовали его молодёжный ритм и узнали о возможностях для самореализации.

Молодые блогеры увидели исторические места и достопримечательности Ельца на обзорной экскурсии; узнали секреты игры на елецкой рояльной гармонике; смастерили куклу-сувенир под названием Еленечка на мастер-классах; оценили красоту природных ландшафтов во время прогулки по Воргольским скалам; погрузились в локальную профессиональную среду в современном молодёжном центре и в редакции «Елец ТВ».

Ключевым событием путешествия стало празднование Дня молодёжи, которое в этом году проходило под единой концепцией «Мечта.Гордость.Единство». В Ельце были организованы интерактивные площадки, запоминающиеся выступления артистов, творческие мастер-классы, спортивные состязания, познавательные спецпроекты, а также тематические зоны и лектории